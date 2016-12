Facebook

MotoGP, sfida in minimoto per i piloti a Motegi Alla vigilia del weekend di Motegi, i piloti della MotoGP sono scesi in pista per una sfida in sella ad alcune minimoto. Alla fine si è imposto il fantino Pedrosa, che ha preceduto Smith e Aleix Espargaro (foto motogp.com)