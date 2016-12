Facebook

MotoGP: Rossi in indonesia Valentino Rossi in Indonesia come testimonial Yamaha per la presentazione di alcune anteprime come la Yamaha Fino 125cc, la Yamaha Aerox 125cc e la Xabre 150cc. Il campione di Tavullia a Bali ha detto: "E’ la terza volta che vengo in Indonesia, la seconda volta a Bali, e venire qui regala sempre sorprese ed emozioni. Non solo Bali è un posto bellissimo, dove mi piacerebbe trascorrere un po’ di tempo libero, ma io sono sempre stupito dai tifosi indonesiani e dal loro benvenuto. Già in aeroporto ho incontrato centinaia di persone ad attendermi e ci hanno scortato lungo la strada per l’hotel. L’ultima volta che sono stato qui è stato nel 2013 e la passione per la MotoGP non è sicuramente diminuita!". >