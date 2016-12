Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Rossi fa festa in casa degli spagnoli Gara mostruosa di Valentino Rossi al Montmelò, che prima rimonta dalla settima posizione e poi vince il duello finale con Marc Marquez. Il GP di Catalogna ha visto un Jorge Lorenzo in grande crisi, steso poi da Andrea Iannone quando si trovava in quinta posizione. Dani Pedrosa torna sul podio dopo una gara di grande costanza. Vinales è quarto, ma staccato di ben 24 secondi. Le Ducati deludono ancora con Dovizioso solo settimo. >