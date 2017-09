Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Rossi correrà ad Aragon Il ritorno lampo è adesso realtà. Valentino Rossi sarà in pista per le prove libere del GP di Aragon. Il Dottore è arrivato al centro medico del tracciato spagnolo poco prima delle 14.30, utilizzando una stampella per camminare e per fare le scale. Poi la visita medica di idoneità: è arrivato l'ok e quindi Rossi potrà essere regolarmente in pista a soli 22 giorni dall'infortunio con frattura di tibia e perone della gamba destra. >