MotoGP, riparte la caccia a Marquez Le premesse per una stagione MotoGP fuori media ci sono tutte. I numeri dei protagonisti che domenica si giocheranno il podio alto di Losail sono lì per sottolinearlo. 10 i campioni del mondo per una somma di 29 titoli complessivi e la quota vittorie fissata a 197. Insomma l’asticella non è mai stata così alta >