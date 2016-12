Facebook

MotoGP, presentato il team Honda La Honda ha presentato sul circuito di Sentul, vicino Jakarta in Indonesia, la la nuova RC213V, la moto che verrà affidata al quattro volte campione del mondo Marc Marquez e a Dani Pedrosa, per cercare di riprendere alla Yamaha il titolo iridato in MotoGP.