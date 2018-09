Facebook

MotoGP: piloti in Vaticano da Papa Francesco, le foto Giornata speciale pre alcuni piloti della MotoGP, che mercoledì sono stati ricevuti da Papa Francesco - a cui hanno donato i loro caschi - per un'udienza privata. In Vaticano erano presenti Marc Marquez e Dani Pedrosa (Honda), Danilo Petrucci e Jack Miller (Ducati Pramac), Andrea Iannone (Suzuki) con il team principal di Davide Brivio, il Ceo della Dorna Carmelo Ezpeleta e Paolo Simoncelli, il padre di Marco. L'incontro è stato organizzato in occasione del weekend di Misano ormai alle porte. "Sono stato molte volta a San Pietro, ma non avevo mai avuto la possibilità di incontrare il Papa - ha commentato Danilo Petrucci -. Ho sentino una grande emozione aspettandolo, poi ci ha parlato facendoci un discorso molto bello sulla passione, sull’essere campioni nella vita prima che nello sport. E' stato un giorno che non dimenticherò mai, è stato speciale, e spero mi possa aiutare per fare una bella gara domenica a Misano". >