MotoGP, Petrucci: casco pro terremotati Il terribile sisma dello scorso 24 agosto ha avuto il suo epicentro proprio nelle Marche, terra Natale di Danilo Petrucci. Il pilota, inevitabilmente commosso dalla tragedia, ha così deciso di mandare un messaggio ai terremotati ideando un casco speciale per la gara della MotoGP di Misano. Sulla parte superiore della calotta si vede la mano di un soccorritore che afferra quella di un terremotato, corredato dalla frase “Scossi, ma uniti”. Il retro raffigura invece un albero che rinasce dalle macerie, segno della vita che ricomincia. “A Misano, per noi piloti italiani, è normale arrivare con caschi dalle grafiche un po’ particolari, e stavo pensando al mio proprio nei giorni del terremoto e mi è passata la voglia di scherzare. Per questo ho preferito personalizzarlo mandando un messaggio di solidarietà”. Ha poi aggiunto Petrucci: “Dopo la gara il casco sarà messo all’asta su eBay e il ricavato verrà devoluto per aiutare i terremotati”.

