Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, pesante caduta di Rossi nei test a Valencia Brutta caduta di Valentino Rossi nella prima giornata dei test della MotoGP a Valencia, a due giorni dalla fine della stagione. Il pesarese è volato via alla velocissima curva 10, distruggendo la sua Yamaha M1. Per fortuna nessuna conseguenza per lui.