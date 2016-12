Facebook

MotoGP, Pedrosa vola e si frattura E' finito in anticipo il GP del Giappone per Dani Pedrosa. Lo spagnolo è caduto violentemente nelle prove libere 2 di Motegi. Sbalzato dalla sua Honda, è letteralmente volato, atterrando sulla spalla destra. Si è subito rialzato, ma solo per andare al centro medico, dove gli è stata riscontrata la frattura della clavicoola. Un bel guaio per lui e per la Honda, visto che il calendario prevede tre GP consecutivi e Dani rischia di saltarli tutti. >