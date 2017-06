Facebook

MotoGP, Pedrosa in pole a Barcellona Sarà una Honda a partire in pole nel GP di Catalogna della MotoGP. Non quella di Marquez, caduto due volte, ma di Dani Pedrosa, che è stato il più veloce di tutti con il tempo di 1'43"870. In prima fila con lui anche le Ducati di Lorenzo e Petrucci, secondo e terzo a poco più di tre decimi. Quarto Marquez, davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro. Settimo Dovizioso. Ancora male le Yamaha: Vinales è 9°, addirittura 13° Rossi, fuori nel Q1. >