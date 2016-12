Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, parata a Graz pe ril GP d'Austria Grande entusiasmo per il ritorno della MotoGP in Austria. Alla vigilia del weekend del Red Bull Ring, Marc Marquez e altri piloti come Cortese e Bradl, sono stati accolti dagli appassionati, e dalla pioggia, per la parata lungo le strade di Graz.