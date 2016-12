Facebook

MotoGP, nuove alette per Marquez A Le Mans in Francia Marquez è sceso in pista con una nuova versione delle alette anteriori usate da tanti piloti in MotoGP. La Ducati è stata la prima scuderia a lanciare questa nuova frontiera dell'aerodinamica. Quelle montate sulla Honda numero 93 sono addirittura sei.