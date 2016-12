Facebook

MotoGP: Marquez vince in Argentina e cade sul podio Finale rocambolesco sul circuito di Termas de Rio Hondo con Iannone che stende Dovizioso all'ultima curva rovinando una grandissima gara. Ne approfitta Rossi, in crisi dopo il cambio moto, che finisce secondo. Primo arriva Marquez che ha duellato con Valentino per metà gara, per poi avere vita facile a causa dei problemi dell'italiano. Sul gradino più alto del podio piccolo inconveniente per lo spagnolo che è inciampato e caduto. Pedrosa chiuide il podio staccato di 28 secondi. La pista ha fatto altre vittime illustri come Vinales e Lorenzo, traditi dal bagnato. >