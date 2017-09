Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Marquez vince e stacca Dovizioso Marc Marquez vince il GP di Aragon e conquista la sua quinta vittoria stagionale in MotoGP. Il pilota Honda trionfa in casa, chiudendo davanti all'altra HRC di Pedrosa e alla Ducati di un ottimo Lorenzo, per un podio tutto spagnolo. Quinto un comunque eroico Valentino Rossi, dietro al compagno di team Vinales. Gara da dimenticare invece per Dovizioso, che chiude 7° consegnando a Marquez la leadership solitaria del mondiale con 16 punti di vantaggio. >