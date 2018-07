Facebook

MotoGP, Marquez trionfa in Germania Ancora Marc Marquez, sempre lui. Per la sesta volta di fila, lo spagnolo della Honda ha vinto il GP di Germania. Al Sachsenring il leader del Mondiale, scattato dalla pole, ha amministrato le gomme nella prima parte di gara facendo sfogare Lorenzo (6°), poi ha scelto di salutare gli avversari andando a prendersi la bandiera a scacchi in solitaria. Ottima seconda posizione per Rossi (Yamaha) davanti al compagno Vinales. Dovizioso 7°. >