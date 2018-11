Facebook

MotoGP, Marquez suona la nona Marc Marquez vince il GP della Malesia e centra il nono successo di una stagione per lui già trionfale. Il pilota Honda ha approfittato della clamorosa scivolata di Valentino Rossi, fino a 4 giri dalla fine in testa alla corsa, per tagliare il traguardo in solitaria davanti alla Suzuki di Rins e alla Yamaha Tech 3 di Zarco. Solo 6° Dovizioso, con una Ducati inaspettatamente in difficoltà per tutta la gara. Caduta e ritiro per Iannone. >