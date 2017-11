Facebook

MotoGP: Marquez, pole che sa di titolo Scatterà dalla pole position Marc Marquez nel GP Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2017 di MotoGP. Nonostante la caduta, lo spagnolo ha girato in 1'29"897 mettendo in fila Zarco (1'30"246) e Iannone (1'30"399). Rincorsa per il titolo in salita, invece, per Dovizioso che partirà dalla terza fila. Bene Lorenzo, quarto tempo prima di cadere alla curva tredici; solo settimo Valentino Rossi. Vinales eliminato in Q2. >