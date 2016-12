Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Marquez l'uomo da battere Seconda pole position consecutiva per Marquez in MotoGP. Sul tracciato di Austin in Texas, lo spagnolo della Honda conquista la prima posizione per soli 69 millesimi su Jorge Lorenzo. Valentino Rossi chiude la prima fila con un distacco di quasi mezzo secondo. Vinales e Dovizioso in seconda fila.