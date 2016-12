Facebook

MotoGP, Marquez istruttore di guida in Indonesia Nel suo viaggio dall'Australia alla Malesia, sede della prossima gara della MotoGP, Marc Marquez ha fatto tappa in Indonesia. Il neo campione è stato ospite dell'Astra Honda Racing School Indonesia sul circuito di Sentul. Qui ha incontrato un gruppoo di 15 giovani piloti, ai quali ha fatto da istruttore in pista. Mica male come scuola guida. >