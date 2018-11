Facebook

MotoGP, Marquez in pole dopo il diluvio a Sepang Marc Marquez vola sul bagnato di Sepang e centra la pole position nel GP di Malesia, penultima tappa del Motomondiale. Il campione del mondo ha girato in 2'12''161, rifilando distacchi importanti a tutti i rivali. In prima fila con lui ci saranno Johann Zarco (+ 0''548) e un ottimo Valentino Rossi (+ 0''848), in seconda scatteranno invece Iannone, Dovizioso (scivolato nel giro decisivo) e Miller. Solamente 11° Maverick Vinales con l'altra Yamaha ufficiale. >