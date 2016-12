Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Marquez cade e Crutchlow fa il bis Con Marquez a terra, caduto mentre era al comando, è stato Cal Crutchlow a godere, vincendo la gara della MotoGP di Phillip Island. In Australia, su pista finalmente asciutta, l'inglese della Honda ha approfittato del regalo spagnolo e ha regolato Rossi, secondo dopo una grande rimonta dal 15° posto in griglia, e Vinales, che con la Suzuki ha preceduto Dovizioso (Ducati). Sesto Lorenzo, che ora è a -24 da Rossi nella lotta per il secondo posto. >