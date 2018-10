Facebook

MotoGP, Marquez beffa Rossi e Dovizioso per la pole Marc Marquez centra la pole nel GP di Thailandia beffando per soli 11 millesimi la Yamaha di Valentino Rossi. Lo spagnolo della Honda ha chiuso il Q2 in 1'30''088, tenendosi alle spalle, oltre al Dottore, la Ducati di Andrea Dovizioso, 3° a + 0''139. Alle spalle dei tre big si sono piazzati Vinales con l'altra M1, Crutchlow con la Honda LCR e Iannone con la Suzuki. Niente qualifica per Lorenzo, che aveva dato forfait dopo la caduta di venerdì. >