MotoGP, Marquez ancora campione Non è riuscita l'impresa quasi impossibile a Dovizioso. L'ultima e decisiva gara della MotoGP a Valencia ha incoronato campione per la sesta volta in carriera Marc Marquez, al quarto centro nella classe regina dopo quelli del 2013, 2014 e 2016. Lo spagnolo della Honda ha rischiato la caduta, ma si è salvato e ha chiuso terzo alle spalle di Pedrosa e Zarco. Il ducatista, invece, è finito fuori poco dopo e si è dovuto ritirare. Quinto Rossi. >