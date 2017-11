Facebook

MotoGP, Lorenzo vola nelle libere 2 a Valencia: le foto Scatto di Jorge Lorenzo nelle libere 2 nel GP di Valencia della MotoGP: ottimo 1:30.640 in sella alla sua Ducati. Lo spagnolo ha preceduto Pedrosa (Honda) e il compagno Dovizioso che è in lotta per il Mondiale e si è fermato a tre decimi dalla vetta. Quinta posizione per il leader del campionato Marquez che, però, negli ultimi secondi del turno è scivolato. Continuano le difficoltà per Rossi, nono e fuori dalla top ten dei tempi combinati. >