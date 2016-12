Facebook

MotoGP, Lorenzo re del venerdì A Le Mans in Francia Jorge Lorenzo inizia alla grande il weekend di MotoGP. Grande passo gara e giro veloce inarrivabile per tutta la concorrenza. Il primo degli inseguitori è Andrea Iannone su Ducati che precede Marc Marquez. Tante difficoltà per Rossi (10°) ancora lontano dal trovare il giusto setting per la moto. >