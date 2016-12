Facebook

MotoGP, Lorenzo firma i primi test di Sepang Con un po' di anticipo la pioggia ferma la terza e ultima giornata di test MotoGP a Sepang, in Malesia, ma l'acqua caduta sul circuito non impedisce alle Yamaha di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi di registrare i migliori tempi della sessione. Il campione del mondo in carica ferma il cronometro sul 2'00'016 precedendo di 5 decimi il pesarese. Ad oltre un secondo gli altri, con Marquez terzo davanti alla Ducati di Stoner. >