Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Lorenzo festeggia i 28 anni nei test di Jerez Nel giorno del suo 28° compleanno, Jorge Lorenzo ha completato il suo poker, chiudendo davanti a tutti anche la giornata di test della MotoGP sulla pista di Jerez. Dopo aver dominato in prova e in gara, lo spagnolo della Yamaha è stato il più veloce in 1'38"508, mezzo secondo peggio della sua pole di sabato. Assenti le Ducati ufficiali, alle sue spalle si sono piazzati Rossi, secondo a soli 42 millesimi, Crutchlow con la migliore Honda e Aleix Espargaro con la Suzuki. Quinto Marquez. >