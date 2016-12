Facebook

MotoGP, Lorenzo fa la lepre Alla prima gara stagionale di MotoGP in Qatar, Lorenzo riesce a staccare tutti i rivali portando a casa il bottino pieno. Alle spalle un grande Dovizioso su una grande Ducati, peccato per il compagno di squadra Iannone caduto nei primi giri. Il terzo gradino se lo aggiudica Marquez, quarto Rossi che non riesce neanche a tentare un attacco per salire sul podio. >