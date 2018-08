Facebook

MotoGP, lampo Ducati nel venerdì di Silverstone Chiude in testa Dovizioso in 2:01.385 nella seconda sessione di prove libere a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle sue spalle Crutchlow (+0.005) e Vinales (+0.061) che in mattinata aveva strappato il miglior tempo. Dopo un buon avvio resta comunque leggermente distante Marquez (+0.144), seguito da Lorenzo in quinta posizione a +0.397. Dopo Miller (+0.434) e Zarco (+0.577) ci sono Rossi a +0.767 e Iannone a +0.846 in ottava e nona posizione. >