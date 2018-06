Facebook

MotoGP Italia, prima gioia per Lorenzo con la Ducati Jorge Lorenzo vince il GP d'Italia e conquista la sua prima vittoria in sella alla Ducati. Una liberazione per lo spagnolo, che ha dominato al Mugello trionfando davanti al compagno di team Andrea Dovizioso e alla Yamaha di un ottimo Valentino Rossi. Clamorosa caduta di Marquez, che è riuscito a riprendere la moto ma ha chiuso 16°. Si riapre parzialmente il mondiale, con lo spagnolo che resta leader a + 23 su Rossi. >