MotoGP, in Qatar gli ultimi test: Vinales davanti a Rossi E' nel segno della Yamaha la seconda giornata di test di MotoGP in corso sul circuito di Losail in Qatar. A timbrare il miglior tempo è Maverick Vinales che ferma il cronometro sull'1'54"455, alle sue spalle si piazza Valentino Rossi che accusa un ritardo di 0"277. Terzo un sorprendente Jonas Folger in sella alla sua Yamaha Tech 3. In ritardo la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Jorge Lorenzo, rispettivamente sesta e ottava. >