MotoGP, in Argentina è Marquez l'uomo da battere In Argentina le prove libere della MotoGP hanno un solo dominatore, Marc Marquez. Quattro Honda nelle prime cinque posizioni con Pedrosa secondo a soli 25 millesimi. Yamaha e Ducati in grande difficoltà. Rossi limita i danni (7°), Lorenzo crolla (14°).