Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP: il podio tricolore Valentino Rossi trionfa sotto la pioggia di Silverstone e fa suo il GP di Gran Bretagna in una giornata memorabile per il motociclismo italiano: alle sue spalle arrivano infatti un monumentale Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo solo quarto e ora a -12 nella classifica del mondiale. Gara da dimenticare per Marc Marquez: per lui caduta e ritiro mentre era in battaglia con Rossi, ora vincitore in ben 23 circuiti in MotoGP. >