Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, Iannone e Ducati in pole al Mugello Andrea Iannone conquista una pole position straordinaria al Mugello. L'abruzzese completa il suo giro migliore in 1:46.489 con Jorge Lorenzo, che aveva dominato le terze libere, a +0.095. Ottimo terzo Andrea Dovizioso a +0.121. Valentino Rossi deve accontentarsi dell'ottava piazza, a +0.434 dal centauro Ducati. La casa di Borgo Panigale festeggia anche Michele Pirro, sesto a +0.381. Incredibile flop di Marc Marquez, 13° e nemmeno qualificato in Q2. >