MotoGP, Iannone cade e finisce in ospedale E' iniziato nel peggiore dei modi il weekend di Misano per Andrea Iannone. Il pilota della Ducati, infatti, è caduto rovinosamente dopo pochi minuti della prima sessione di prove libere della MotoGP sul circuito "Marco Simoncelli". Iannone si è rialzato da solo, ma a fatica, e poi è stato trasportato all'ospedale di Cesena a bordo di un elicottero per dei controlli. >