MotoGP, grafica speciale per Petrucci a Valencia Grafica inedita per il casco di Danilo Petrucci che ha scelto la gara conclusiva della MotoGp a Valencia per celebrare i 30 anni dell’agenzia di comunicazione Opinion Leader. A dominare la calotta è una divertente caricatura di Danilo Petrucci raffigurato come un simpatico gorilla che solleva l’inconfondibile manager Alberto Vergani. >