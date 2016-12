Facebook

MotoGP, GP Valencia: super pole per Lorenzo, cade Valentino Rossi Jorge Lorenzo si prende una pole position da urlo a Valencia in un sabato chiuso nel peggiore dei modi da Valentino Rossi. Il maiorchino gira in 1:30.011 e stabilisce il nuovo record del circuito. Alle sue spalle, a +0.488, c'è Marc Marquez. Chiude la prima fila Daniel Pedrosa a +0.505. Rossi, che partirà dal fondo, cade durante le qualifiche dopo aver perso il posteriore. Male anche le Ducati: Iannone 7°, Dovizioso 9°. >