MotoGP, GP Malesia: Pedrosa domina, Rossi stende Marquez Il GP della Malesia viene vinto da Dani Pedrosa, con Jorge Lorenzo al 2° posto e che rosicchia 4 punti a Valentino Rossi: ora è a -7 punti. Il Dottore chiude in terza posizione, ma la sua gara è condizionata dall'aspro duello con Marc Marquez, finito a terra dopo un contatto con il pilota di Tavullia, che è sembrato colpirlo di proposito. Applausi a scena aperta, però, per il vincitore, un Pedrosa che torna a centrare l'accoppiata pole-vittoria per la prima volta da Valencia 2012 e conduce la gara dal primo all'ultimo metro. >