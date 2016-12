Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, GP Giappone: Lorenzo in pole, Rossi secondo a 81 millesimi Jorge Lorenzo e Valentino Rossi infiammano la lotta per aggiudicarsi il mondiale con una splendida battaglia per la pole position del GP del Giappone. Alla fine a staccare il tempo più rapido è il maiorchino, che gira in 1:43.790. Ma il Dottore è lì, secondo, con soli 81 millesimi di distacco. Entrambi comunque sbriciolano il record di Motegi. Marc Marquez 3° a +0.426, bene le Ducati: Andrea Dovizioso 4° a +0.532, Andrea Iannone 5° a +0.646. Paura per una brutta caduta di Alex De Angelis. >