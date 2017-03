Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, ecco il team Octo Pramac Ducati Lo splendido golfo di Posillipo, a Napoli, ha fatto da cornice alla presentazione della stagione 2017 di Octo Pramac Racing. La nuova livrea che sarà presente sulle griglie di partenza della MotoGP dall'esordio del 26 marzo sul circuito di Doha, in Qatar, è stata svelata nell'imponente Castello dell'Ovo. Danilo Petrucci e Scott Redding sono i piloti confermati anche per la stagione 2017. L'italiano correrà con la nuova Ducati Desmosedici GP 2017, l'inglese salirà in sella alla Ducati Desmosedici GP 2016. >