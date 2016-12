Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MotoGP, ecco il nuovo casco di Lorenzo: le foto Archiviato il Mondiale 2015 con il titolo vinto nell'ultima gara di Valencia, Jorge Lorenzo è pronto per ripartire in vista di una stagione che si preannuncia piena d'emozioni. Il campione spagnolo, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato in anteprima le immagini del suo nuovo casco che utilizzerà nel 2016.E con esso, anche il cappellino ufficiale.

>