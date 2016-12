Facebook

MotoGP, Dovizioso è in pole In MotoGP Andrea Dovizioso centra la prima pole position dell'anno. Ad Assen la Ducati torna finalmente davanti a tutti in griglia di partenza. Valentino Rossi ottiene un'ottima seconda piazza, Marquez nonostate una caduta è quarto. Male Lorenzo che partirà decimo.