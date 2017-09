MotoGP, doppio colpo Dovizioso-Ducati a Silverstone

La sfida tra Uruguay e Argentina, finita sul campo 0-0, è stata anche l'occasione per pubblicizzare la candidatura congiunta per i Mondiali del 2030 con due testimonial d'eccezione come Lionel Messi e Luis Suarez, compagni di squadra al Barcellona. Le due grandi del calcio Sudamericano corrono insieme per l'organizzazione dei campionati del mondo come caldeggiato dal presidente della Fifa Gianni Infantino.