MotoGP, dominio di Lorenzo al Mugello Il Gran Premio d'Italia va a Jorge Lorenzo, dominatore anche al Mugello e ora a soli sei punti in classifica da Valentino Rossi. Il 'Dottore' artiglia comunque un terzo podio fondamentale dopo un difficile avvio. Davanti a lui è eroico Andrea Iannone, secondo dopo una feroce lotta con Marquez. Weekend per dimenticare per lo spagnolo della Honda, che cade e si ritira. Ritiro anche per un delusissimo Andrea Dovizioso, fermo per problemi tecnici. >