MotoGP, casco con pesce per Valentino Rossi L'ultima trovata del Dottore? Paragonarsi a un piccolo pesce giallo, in fuga da Jorge Lorenzo. Questa l'idea di Rossi, che da sempre a Misano presenta un casco speciale, con un disegno sempre nuovo. E nel 2015 l'intuizione è quella di diventare una guizzante creatura marina, in fuga da uno squalo. E' il solito Lorenzo, che il campione di Tavullia mostra di temere non poco. Finirà come nelle favole, con l'animale più piccino e apparentemente indifeso che riesce a sconfiggere con l'astuzia il terrificante antagonista? >