MotoGP, Capirossi in pista con la Saroléa elettrica Il futuro della MotoGP potrebbe essere elettrico. In attesa di sapere come e quando, la Dorna ha programmato a partire dal 2019 un trofeo monomarca riservato a moto spinte da un propulsore non a scoppio da disputare in occasione di alcune gare europee del Motomondiale per almeno tre anni. Per questo si stanno esaminando i progetti di diversi costruttori come l'americana Lightning, l'italiana Energica o la belga Saroléa (già protagonista al TT dell'Isola di Man) che Loris Capirossi ha testato ad Aragon, dove è sceso in pista con la SP7 alla presenza del Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta. Entro fine mese sapremo chi fornirà le moto. >