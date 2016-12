Facebook

MotoGP, a Valencia primi test per il 2016 A due giorni dal termine della stagione, la MotoGP è tornata subito in pista a Valencia per i primi test in vista del 2016. Le novità principali sono le gomme Michelin, che sostituiscono le Bridgestone, e l'elettronica unica. In pista Honda e Yamaha con le moto del prossimo anno.