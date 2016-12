Facebook

MotoGP, a Motegi prove libere nel segno di Lorenzo La pista di Motegi sarà il nuovo teatro del duello mondiale tra Rossi e Lorenzo per il titolo della MotoGP. La prima giornata di prove libere ha detto che lo spagnolo è in grande forma nonostante la spalla infortunata, mentre Valentino ha fatto più fatica. E con le Ducati che sembrano tornate in forma, per il pesarese non si prospetta una gara facile. >