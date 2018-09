Facebook

Moto GP, Misano ricorda Hayden: inaugurato il giardino col monumento, le foto La città di Misano Adriatico e il mondo della MotoGP non potranno mai dimenticare Nicky Hayden. Non solo per quel 17 maggio 2017 in cui il pilota americano rimase coinvolto in incidente stradale mentre era in bicicletta e morì 5 giorni dopo a Cesena, ma anche per il giardinetto inaugurato oggi con un monumento commemorativo. Hanno presenziato alla cerimonia Carmelo Ezpeleta, l'amministratore delegato della Dorna, e Stefano Giannini, il sindaco del comune di Misano, che lo scorso 29 marzo ha accolto la proposta di un gruppo di amici del Kentucky Kid. >